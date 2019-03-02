صور.. القوات الجوية تشارك في تمرين العلم الأحمر 2019 بأمريكا

المواطن - واس

تنفذ القوات الجوية الملكية السعودية مع مثيلاتها من القوات الصديقة والشقيقة تمرين “العلم الأحمر – 2019م” الذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 – 15 7 1440هـ.

وتشارك القوات الجوية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع “أف – 15 إس أي” المتطورة كلياً.

ويُعد تمرين العلم الأحمر الذي كانت بدايته في العام 1975م من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

ويشارك في النسخة الثانية من تمرين “العلم الأحمر 2019م”, بالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية كلاً من الإمارات العربية المتحدة, وبلجيكا, وهولندا, وسنغافورة، ويُعد هذا التمرين الثاني لهذا العام, حيث يقام عدة مرات من كل عام.