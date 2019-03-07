صور.. المركبات المتهالكة ألغام تهدد أهالي محايل

المواطن - احمد الشهري - محايل

أبدى عدد من سكان الأحياء بمحايل، منها الحيلة الغربي والمقاعد، والنصب، والحيلة الشرقي، وال فاهمة، وترقش، والصناعية تذمرهم واستياءهم من انتشار المركبات التالفة المنتشرة في عدد من شوارع المحافظة.

وأكدوا أن انتشارها بهذا الشكل يشوه المنظر العام، فضلاً عما يشكله من خطورة بالغة على المنازل المجاورة، علاوة عن كونها تشكل خطراً أمنياً في حال استخدامها لأغراض غير سليمة، بالإضافة إلى ضررها على الأطفال الذي يلهون داخلها أو بجوارها.

وكشفت جولة قامت بها ” المواطن” على أرجاء المحافظة انتشار هذه السيارات المتهالكة منذ عدة سنوات.

وطالب الأهالي بتدخل الجهات المختصة لحصر تلك المركبات ووضعها في المكان المخصص لها أو إتلافها كلياً.

وأشاروا إلى أن تكدس هذه المركبات خاصة يثير الشكوك بخطورتها، خاصة وأن بعض هذه المركبات منتشر على امتداد الطرق الداخلية والأحياء وبأعداد كبيرة وتتسبب بتشويه المنظر العام للمحافظة.

وقال الأهالي: إن هذه المركبات المتهالكة تحولت إلى أماكن للقطط والكلاب الضالة ونطالب البلدية بسرعة التدخل ونقلها فوراً وتوجيه إنذارات للمتسببين في تشويه المنظر الجمالي، معربين عن استيائهم الشديد من انتشار هذه المركبات الخربة داخل المحافظة.

وتابع الأهالي: لم يعد منظر السيارات الخربة التي تتصدر الشوارع الرئيسية وفي الأزقة أمراً غريباً، بل بات مألوفاً وأكثر من عادي في صورة تشوه المنظر الحضاري للمحافظة والأحياء، وأغلب هذه المركبات منتهية الاستمارات ولا يمكن حتى بيعها.

إلى ذلك أكدت العلاقات العامة والإعلام بالبلدية أنه تم تشكيل لجنة من البلدية وعدد من الجهات المختصة بدراسة وضع هذه المركبات وإزالة التالفة منها، مشددة على أن اللجنة المشكلة تواصل عملها هذه الأيام في إزالة هذه المركبات من الأحياء والشوارع الرئيسية للمحافظة.