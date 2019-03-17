شاهد الصور.. الملك سلمان في مكتبه بقصر اليمامة اليوم

المواطن - الرياض تصوير : بندر الجلعود

في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يومه في متابعة أحوال المواطنين و القضايا الداخلية والخارجية ويطلع على التقارير التي تلخص له الموقف بشأن العديد من الملفات الهامة.

كما يلتقي الملك سلمان في مكتبه المسؤولين للاستماع عن قرب لمشاكل وهموم المواطنين الذين يفتح لهم أبواب قصره بشكل مستمر لتلمس حاجاتهم .

ويجري الملك سلمان معظم الشؤون الحكومية الروتينية من المكتب الخاص به في قصر اليمامة،.



والمعروف أن قصر اليمامة هو المقر الرسمي ومكتب خادم الحرمين الشريفين ويقع القصر في الضواحي الغربية لمدينة الرياض، وفيه أيضا مقر الديوان الملكي.



ويعد الديوان الملكي، حلقة الوصل الرئيسية والأساسية، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والحكومة ومؤسساتها، ويتبع له مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية، والشؤون الدينية، والعلاقات الدولية، والأمن القومي، والمراسم الملكية، إضافة للمكتب الخاص وغيرها .

ويتم استقبال كبار ضيوف الدولة في مقر الديوان الملكي.

ووثقت الصور التي التقطها المصور الملكي ، بندر الجلعود ، خادم الحرمين حفظه الله في مكتبه في قصر اليمامة اليوم .