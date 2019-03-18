صور “المواطن”.. تكشف تفاصيل وفاة السعودي الحربي في نيوزلندا

المواطن - علي شيبان

شهد العالم يوم الجمعة الماضي حدثا مفجعا ومأساويا وذلك بسبب وفاة أكثر من 51 شخصا في مسجدين في نيوزلندا وكان من بين المتوفين” محسن محمد الدبيان المزيني الحربي

-حياته في نيوزلندا :

وفي تصريحات خاصة لـ” المواطن” تحدث الدكتور فراس محسن الحربي أحد أبناء المتوفى قائلا : إن والدي يرحمه الله له أكثر من 25 سنة يعيش في نيوزلندا وعمره حوالي 61 عاما وهو متزوج من أردنية وليس له أولاد منها ولديه أولاد في السعودية وبنت في فرنسا من زوجة سابقة فرنسية.

-أعماله:

ويضيف الدكتور قائلا :إن والدي رحمه الله كان يعمل بالتجارة الحرة وتجارة المياه المحلاة وبعض المكانس الكهربائية وكان على تواصل معنا دائما ومن المحافظين على الصلوات والصدقة والأعمال الخيرية ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

-إصابته في المسجد :

أما عن كيفية إصابته فقال : لقد شاهد الفيديو الإجرامي الذي بثه الإرهابي على الهواء مباشرة في موقعه في فيسبوك وطريقة دخوله للمسجد وتابع : ” كما روي لي شهود عيان أن والدي رحمه الله كان يؤدي ركعتي تحية المسجد وأثناء ركوعه تعرض إلى خمس طلقات نارية متفرقة في جسمه مما أدى إلى وفاته في وقت لاحق متأثرا بالإصابة والحمد لله على كل حال وأن هذا الشيء حصل في أحد بيوت الله ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.

-دفنه :

إما عن مكان الدفن فقد أشار الدكتور بأنه سوف يكون في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة حيث تم التواصل مع وزارة الخارجية وأمير المدينة المنورة وصدور أمر بدفنه هنا كما أتقدم بالشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على جهودهم المبذولة والوقوف معنا في السراء والضراء وهكذا هم ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم وما زال والدي في نيوزلندا من أجل إكمال التحقيقات ومن ثم استلام الجثمان.

“المواطن “تتقدم بأحر التعازي لعائلة “الحربي” وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.