صور.. انتشال جثة مواطن أربعيني من سد أبوصليلة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

انتشلت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة جثة مواطن مفقود من سد أبوصليلة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: ” تبلغنا عند الساعة ١٤:٠٠ من ظهر يوم أمس الجمعة الموافق ١٤٤٠/٦/٢٤ عن فقدان مواطن يبلغ من العمر ٤٦ عاماً بقرية النخيل التابعة لمحافظة الحناكية.

وأضاف أنه بالبحث عن المفقود عثر على بعض متعلقاته الشخصية جوار سد أبوصليلة بقرية النخيل، وتم البحث ليلة أمس وصباح اليوم داخل مياه السد من قبل فرق الدفاع المدني وفرق الغواصين حيث تم انتشال جثمان المفقود من داخل السد متوفى عند الساعة ٠٨:٣٠ من صباح اليوم السبت، نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتم نقله إلى المستشفى وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.