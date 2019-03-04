صور.. انطلاق فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بأحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني - أحدرفيدة

دشن مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أحدرفيدة العميد عبدالله بن مشبب الجابري، صباح هذا اليوم، فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا).

حضر الحفل عددٌ من طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة، حيث اطلعوا على نماذج من آليات ومعدات الدفاع المدني التي تُستخدم في الحوادث المختلفة من أجل الإنقاذ والتدخل السريع من قبل رجال الدفاع المدني.

ويأتي ذلك من منطلق تعزيز إجراءات سلامة الأطفال وتوعية الأسر بأهمية تثقيفهم وتوجيههم بالتعامل الآمن داخل المنزل وفي المدرسة والأماكن العامة، وقد تم الشرح للزوار من قِبل أفراد الدفاع المدني وأوضحوا خلال هذا الشرح متطلبات السلامة في كافة المواقع.

وقدم الطلاب والطالبات ومعلموهم الشكرَ لرجال الدفاع المدني على الجهد الذي يبذلونه من أجل سلامة أرواح المواطنين.



