صور.. بسمة وهبة تفاجئ ابنها وتحضر حفل زفافه في السعودية

المواطن - متابعة

بعدما عبرت عن حزنها الشديد من عدم قدرتها على حضور حفل زفاف ابنها، تمكنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مشاركة ابنها السعودي فرحة العمر.

ونشرت بسمة وهبة صورًا لها مع ابنها من زوجها الأول المنفصلة عنه قبل 10 سنوات، والذي تزوّج من فتاة سعودية، حيث وصفت المناسبة بأنها أحلى فرحة.

وكانت بسمة وهبة ظهرت قبل عدة أيام في بث مباشر عبر وسائل التواصل لتشارك جمهورها حزنها، حيث قالت في البداية إنها سعيدة بأن ابنها صار رجلًا وسيعقد قرانه، لكن المحزن في الأمر أنها لن تتمكن من حضور هذه المناسبة الغالية على قلبها.

وقالت بسمة وهبة: إنها تحترم العادات السعودية التي تقصر حضور حفل عقد القران على الرجال فقط، لكنها لا تتخيل أن يتم عقد قران ابنها دون أن تحتضنه وتبارك له بنفسها.

وأشارت إلى أن ابنها وعدها أن يتيح لها فرصة مشاهدة الحفل عبر الفيديو، لكن هذا الحل لا يُرضيها ولا يلبي شغفها كأم.

وتابعت أن زوجها الحالي النائب علاء عابد يقول لها: إنها OVER بمعنى أنها تبالغ في الحزن بسبب هذا الأمر، موضحة أنها تتعامل كأم ومن حقها أن تحضر هذه المناسبة.

والمعروف أن بسمة وهبة هي إعلامية مصرية من مواليد 22 يونيو 1972، قدمت برامج على قناة “اقرأ” ثم اعتزلت المجال الفني وعادت بعد فترة لكن بعد أن تخلت عن حجابها.

تزوجت وهبة بسمة من البرلماني المصري علاء عابد، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

بسمة وهبة لديها ولدان وابنة، وهم: عبدالرحمن، عبدالعزيز، وخديجة.