صور .. بعد سقوط الأتليتكو .. رونالدو قد يُجبر سيميوني على بيع البطيخ!

المواطن - محمد سمعة

القصة تبدو كأنها طرفة منذ الوهلة الأولى، ولكن ما حدث هو أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتليتكو مدريد الإسباني تحدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي قبل مباراة الفريقين بالأمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب سيميوني تم توجيه سؤال له قبل مباراة يوفنتوس في إيطاليا عن رأيه في إمكانية عودة اليوفي في المباراة وإقصاء أتليتكو مدريد من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الفور اندهش سيميوني منذ هذا السؤال قائلًا بسخرية: إذا حدث هذا الأمر سأقوم ببيع البطيخ في شوارع مدينة مدريد.

وبدأت المباراة بين فريقي يوفنتوس وأتليتكو مدريد بالأمس على ملعب يوفي آرينا في مدينة تورينو الإيطالية، ليكسب يوفنتوس الرهان ويتمكن رونالدو بمفرده وبفضل ثلاثيته المميزة في إسقاط أتليتكو مدريد وسيميوني والإطاحة بهما من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوجه على الفور جماهير يوفنتوس عبر مواقع التواصل في نشر صور ساخرة وغير حقيقية للمدرب سيميوني وهو يبيع البطيخ حيث طالبه الكثير من عشاق كريستيانو رونالدو ويوفنتوس بتنفيذ وعده والقيام ببيع البطيخ خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب سيميوني اعترف بعد مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد أن فريقه كان سيئًا ولم يكن يستحق التأهل على حساب اليوفي إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومنذ فوز نادي أتليتكو مدريد ببطولة الدوري الأوروبي في بداية الموسم الجاري ولم ينجح سيميوني في تغيير أسلوب لعب الروخي بلانكوس، مما تسبب في توجيه العديد من الانتقادات للمدرب الأرجنتيني.

وسبق للمدرب سيميوني أن رُشح لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي بعد إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في صيف عام 2018.

ويُعد سيميوني واحدًا من أبرز نجوم الكرة الأرجنتينية حيث سبق له الفوز ببطولة كوبا أميركا عام 1993 مع منتخب الأرجنتين وشارك في مونديال 1994 بأميركا.