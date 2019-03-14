صور.. تتويج الفائزين بمسابقة الأمير سلطان للقرآن لدول آسيان والباسفيك

المواطن - أسماء العنزي - الرياض

اختتمت قبل قليل في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك وذلك في فندق الريتزكارلتون بإندونيسيا.

جاء ذلك برعاية ‏صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وعلى شرف وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الحاج لقمان حكيم سيف الدين، ‏وبحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إمام المسجد الحرام ورئيس لجنة تحكيم المسابقة.

وقد بُدئ الحفل الخطابي للمسابقة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين كلمة أكد فيها حرص المملكة على دعم وتشجيع جميع المسابقات القرآنية في دول العالم أجمع.

‏بعد ذلك ألقى فضيلة رئيس لجنة التحكيم وإمام الحرم المكي الشيخ د/عبدالله بن عواد الجهني كلمة شكر فيها الحكومة الإندونيسية على تذليل الصعاب أمام هذه المناسبة القرآنية العظيمة، مشيداً بدور مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في خدمة القرآن وأهله.

وبين وزير الشؤون الدينية خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة عمق العلاقة المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقتها دولة إندونيسيا، شاكراً القيادة الحكيمة في البلدين على الجهود الحثيثة لتعميق ذلك.

ثم تم بعد ذلك إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم.