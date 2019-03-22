صور.. تدشين أسبوع البيئة بالنماص

المواطن -عوض آل الشيخ - النماص

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنماص أسبوع البيئة وذلك بحضور وكيل محافظة النماص حسن بن فراج الشهري ورئيس بلدية النماص عبدالرحمن بن محمد ردعان وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

ويأتي الاحتفال بأسبوع البيئة المقام كل عام في أول أسبوع من فصل الربيع وذلك في الفترة ١٤ – ٢٠ رجب ١٤٤٠ تحت عنوان

( نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ).

وقد بدأ الحفل الذي أقيم بمقر الكلية التقنية بالنماص بآيات من القرآن الكريم، ومن ثم كلمة ترحيبية لعميد الكلية محمد بن حسن الشهري ومن ثم كلمة لمدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه عبدالرحيم بن فايز البكري ثم كلمة لرئيس رابطة عسير الخضراء المهندس خالد الشهري.

بعد ذلك أقيمت محاضرة توعوية عن أهمية المحافظة على البيئة، ثم كُرم المشاركون في الفعاليات ومن ثم تم زراعة أشجار في فناء الكلية والاطلاع على الأقسام والتجهيزات التي تشتمل عليها الكلية .