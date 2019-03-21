صور.. تشجير حدائق سراة عبيدة في مستهل أسبوع البيئة

المواطن - سعيد ال هطلاء - سراة عبيده

دشن وكيل محافظة سراة عبيدة محمد بن منصور القحطاني، اليوم، برنامج وفعاليات أسبوع البيئة ١٤٤٠هـ تحت شعار “نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا”؛ الذي ينفذه مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع البلدية.

ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات ولمدة أسبوع بدعم عدد من الجهات الخدمية والتعليمية.

وبدأ تنفيذ الفعالية الأولى وذلك بتشجير عدد من الحدائق بالمحافظة، عقب ذلك دشن القحطاني فعالية التلوث البصري بالمنتزهات ومن ثم التقطت الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية أتت استناداً إلى قرار مجلس الوزراء لإقامة أسبوع البيئة أول أسبوع من فصل الربيع في كل عام وبتوجيه من سمو أمير منطقة عسير حفظه الله – لإقامة الأسبوع تحت شعار “نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا” حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من عدد من الجهات التعليمية والخدمية والأمنية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة م /سعد منصور القحطاني ومساعد رئيس بلدية المحافظة ومدير إدارة الخدمات بالبلدية وبعض رؤساء الدوائر الحكومية والأمنية.