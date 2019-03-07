صور.. تعثر مشروع مدرسة ثانوية منذ 5 سنوات يرهق سكان حي الموسى بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

شكا سكان حي الموسى شرق مدينة خميس مشيط من افتقار الحي، والذي يعد أحد أكبر الأحياء شرق المحافظة لمدرسة ثانوية لأبنائهم؛ مما جعل تنقل الطلاب في ظل ظروف أولياء أمورهم وارتباطهم بأعمالهم أمرًا شاقًّا.

وتحدث أولياء أمور الطلاب عن معاناتهم من تأخر تسليم المقاول للمبنى المتعثر منذ 5 سنوات وقالوا: إن السبب يعود إلى احتمالية الإهمال من المقاول في ظل عدم متابعه شؤون المباني بتعليم عسير للمبنى وإنجازه.

وقال محمد سعد اليامي من سكان الحي لـ”المواطن“: إنني منذ أن نقلت من منطقة تبوك قبل سنتين وأنا أعاني الأمرَّيْن بين أبنائي وبناتي وأصبح وضعي اليومي تنقلًا بين الأحياء من مدرسة إلى أخرى من أجل ألا تفوت سنة دراسية على أحدهم ولا أستطيع دفع مبالغ مالية إضافية لنقلهم في النقل الخاص.

وأضاف: “نطالب الجهات المختصة للتدخل وإجبار المقاول بسرعة تسليم مبنى الثانوية، والذي كان من المفترض أن يسلم في عام 1435هـ”.

أما المواطن محمد دغش فقال: إن الوضع لم يعد يحتمل، ونحن طوال أيام الدراسة في تنقل مستمر بين المدارس، وهذا الأمر انقلب سلبًا على أعمالنا وأيضًا على مستوى تحصيل أبنائنا.

بدوره قال سلمان القحطاني من أهالي حي الموسى: إن الحي يفتقد منذ أن تم تأسيسه لمدرسة ثانوية، وهناك متسبب لعرقلة المشروع، ولابد أن يحاسب المتسبب في عرقلة هذا المشروع الخاص بالمدرسة الثانوية، فمن غير المنطقي أن حي مثل الموسى منذ عام 1420 لم يتم إنشاء ثانوية لأبنائه، رغم الكثافة السكانية التي يعاني منها.