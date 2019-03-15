صور .. تنافس شديد وحضور جماهيري مُكثف يُزين فعاليات #نزال_الأبطال

المواطن - محمد سمعه

زيّن الحضور الجماهيري المكثف فعاليات اليوم الثاني من بطولة “نزال الأبطال”، والتي انطلقت أمس الخميس تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة على قمة منتزه جبل الشعبة في مدينة الأحساء ضمن موسم الشرقية.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة صورًا من الحضور الجماهيري المكثف عبر حسابها الرسمي في تويتر، حيث حرص المواطنون من كافة الفئات العمرية على حضور نزال الأبطال، والذي يضم 6 رياضات تنافسية مثيرة مثل: “الباركور، وركوب الدرجات الهوائية، واستخدام الدراجات الهوائية للاستعراض، والتزلج على المياه، والتزلج بالعجلات، والتزلج”.

ويذكر أن نزال الأبطال كان قد بدأ يوم الخميس الموافق الرابع عشر من مارس، وسينتهي غدًا السبت السادس عشر من مارس.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت عن أن خمسة أبطال سعوديين هواة، سيتنافسون في أضخم نزالات مهرجانات رياضات المغامرة في مدينة مونبيليه الفرنسية خلال الفترة المقبلة.

ومن ضمن أبرز المشاركين في فعاليات نزال الأبطال” الفرنسي جون تونييه صاحب الـ24 عامًا في رياضة الباركور”، بينما يشارك السلوفاكي ريتشارد تيري صاحب الـ25 في رياضة لوح التزلج، ويشارك النمساوي دومينيك هيرنلر صاحب الـ27 عامًا في رياضة التزلج على الماء.

ويذكر أنه سبق للهيئة العامة للرياضة تنظيم فعاليات نزال الأبطال بصورة مميزة في مدينة جدة في عام 2018، وشهد حضورًا جماهيريًّا مُكثفًا مثل نسخة العام الحالي.