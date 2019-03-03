صور.. تهور وسرعة جنونية وتصادم في الرياض والمرور يتدخل

المواطن - الرياض

تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات.

وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

يذكر أن مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، وثق قيام سائقين بارتكاب العديد من المخالفات؛ غير مبالين بخطورة فعلهما وما قد ينتج عنه من كوارث.

وظهر خلال المقطع سيارتان، إحداهما تلحق بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما بعضاً حتى تصادما، فيما لاذ قائد مركبة بالفرار.