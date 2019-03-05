صور .. جموع المصلين تشيّع شهيد الواجب عسيري في محايل

المواطن - أحمد الشهري - قنا

أدت جموع المصلين بمركز قنا التابع لمحافظة محايل اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب، الجندي علي بن عبدالله محمد عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، المصلين بالجامع الكبير بالمركز بحضور رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وعقب الصلاة نقل محافظ محايل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.