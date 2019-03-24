صور.. حرق سيارة مواطنة أمام منزلها بخميس مشيط

صور.. حرق سيارة مواطنة أمام منزلها بخميس مشيط

2019/03/24
الساعة 8:58 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - خميس مشيط - خاص

شهدت محافظة خميس مشيط حادثة حرق سيارة مواطنة أمام منزلها، عن عمد الأسبوع الماضي.

وقالت المواطنة إنها كانت في المستشفى مريضة في الطوارئ وعادت للمنزل الساعة ١١.٣٠، وركنت سيارتها و استيقظت على نبأ احتراق السيارة.

وأضافت صاحبة السيارة: ” وجدت السيارة تحترق والجيران يحاولون إطفاء الحريق، حتى وصول الدفاع المدني الذي تمكن من إطفاء الحريق”.

وختمت المواطنة بقولها إنها تمتلك هذه السيارة منذ شهرين فقط، والسيارة جديدة، وإنها ليس لها أعداء ولا تشك في أحد، وتأمل من الجهات المعنية ضبط الجاني المتسبب في الحريق وتقديمه للعدالة.



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