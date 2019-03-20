صور.. حضانة الرياض تنظم 16 برنامجاً تدريبيًا لأيتامها

المواطن - الرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الأربعة أشهر الماضية 16 برنامجاً لأيتامها المشمولين بالرعاية داخل الدار والكادر الوظيفي العامل معهم.

واشتملت البرامج على مجموعة من الدورات التدريبية والورش الفنية للفتيات مثل سلسلة ورش “الكورشيه” المستمرة والتي تتدرب خلالها المستفيدات على طرق عمل الكروشيه وأنواعه وأهم الأدوات المستخدمة لذلك مع التطبيق العملي وعرض المنتجات بشكل دوري والبرامج الموجهة ودورات تطوير الذات مثل “كيفية الاغتسال” و”الخط العربي” و”كيف تنمي مواهبك ” للفتيات والأطفال.

ويأتي هذا إلى جانب المشاركات الخارجية المنظمة مثل مشاركة الفتيات في البرنامج التثقيفي الأسبوعي “مكارم القيم ” الذي ينظمه مركز مران وزيارة المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض وتقديم الهدايا لهم والمشاركة في بعض الفعاليات المقامة داخل المستشفى وزيارة جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لحضور البرنامج التثقيفي الذي أقيم بعنوان ” العناية بالأسنان ” بالإضافة إلى عقد الجلسات الحوارية الداخلية للفتيات لمناقشة بعض المواضيع الهادفة والبرامج الترفيهية الداخلية المتنوعة بالمشاركة مع بعض الفرق التطوعية وتنظيم البرامج الخارجية مثل زيارة مدن الألعاب والفعاليات العامة المقامة بالتزامن مع بعض المناسبات.

من جانب آخر أكدت مديرة دار الحضانة الاجتماعية هدى سيلان على حرص الدار على تنظيم بعض البرامج والدورات الخارجية والداخلية للموظفات مثل دورة “إدارة الأزمات ” و”كيف نتعامل مع الطفل العنيد” و”كيف نتغلب على الضغوطات النفسية” بالتعاون مع بعض مراكز التدريب المعروفة لتطوير مهاراتهن وتحسين أدائهن الوظيفي.