صور.. شارب الطيار المحرر أصبح موضة في الهند

المواطن - متابعة

عقب تسليم باكستان الطيار الهندي إلى بلاده، أصبح بطلاً، واكتسبت صورته انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي حتى بدأ الشباب بقص شواربهم على طريقته.

وهبط الطيار أبهيناندان فارثامان على الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من أراضي ولاية كشمير المتنازع عليها، بعد أن قفز بمظلته من الطائرة الأسبوع الماضي على خلفية احتدام التوترات في المنطقة.

ونشرت وزارة الإعلام الباكستانية في أعقاب القبض على الطيار، مقاطع فيديو، يظهر فيها وهو هادئ ويشرب الشاي.

وفي نهاية المطاف عاد الطيار إلى الهند بعد أن قررت باكستان تسليمه إلى الهند.

يذكر أن التصعيد الأخيرة بين الهند وباكستان في ولاية كشمير وقع في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للجنود الهنود، واتهمت نيودلهي باكستان بإيواء الإرهابيين.