صور.. طالبات الجامعة العربية المفتوحة ينثرن التفكير الإيجابي

المواطن - الرياض

أطلق عدد من طالبات الجامعة العربية المفتوحة فرع جدة، مبادرة لنشر التفكير الإيجابي، وتطبيقاته في السلوك العام للمجتمع والأفراد. سعيًا إلى تطوير وتنمية معارف ومهارات الطالبات، واتجاهاتهن في مجال التفكير الإيجابي لتحقيق النجاح في الحياة.

وأقامت الطالبات المشاركات، ضمن مشروع مادة التعلم الذاتي، معرضًا قدمن من خلاله عددا من العبارات المحفزة والإيجابية كبديل عن بعض التعبيرات السلبية المستخدمة.

وأوضحت الطالبات أن التفكير الإيجابي تجاه الذات والمجتمع يحقق أهدافا متعددة، لها تأثيرها الفعال في تعديل سلوكيات الفرد، من أجل تنمية المجتمع بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

وشارك في المبادرة عدد من الطالبات، هن: أريج أحمد الجحف، عنود خالد محمد الحترشي، أهلة حسام فكري، رويدا عبدالله حامد الغامدي، تالا سمير البحيصي، دارين خالد سعيد القشاش، رزان أبو داود، ندى علي باشنم العمودي، لين سهيل تيسير أبو خليل، رؤى رائد ياسين عساف، عفاف عبدالمعطي العباسي.