صور.. طريق الموت يخلف وفاتين إثر انشطار مركبة بحادث مروع في صوارمة جازان

صور.. طريق الموت يخلف وفاتين إثر انشطار مركبة بحادث مروع في صوارمة جازان

2019/03/05
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- خالد الأحمد- جازان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين مركبتين في صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على الطريق الرابط بين مركز المضايا وقرية الصوارمة، جنوب مدينة جازان.

وفي التفاصيل، أن إحدى المركبتين كانتا تقل سائقاً وزوجته، حيث لقيا مصرعهما بعد انشطار المركبة إلى نصفين، بينما أصيب سائق المركبة الأخرى بإصابات متوسطة.

ويشهد طريق الموت “الصوارمة- المضايا” وقوع العديد من الحوادث المميتة بسبب ضيقه ووعورته وغياب الصيانة والتوسعة به، في ظل تجاهل الجهات المعينة مطالبات الأهالي منذ عدة سنوات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت في صباح اليوم الثلاثاء بلاغاً عن وقوع حادث تصادم على طريق “الصوارمة- المضايا”، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وعند وصول الفرق تبين وجود ثلاث حالات في الموقع منها حالتا متوفاة قبل وصول الفرق الإسعافية، والثالث لديه إصابة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج.



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