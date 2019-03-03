صور.. فريق بترة الفني يجذب الزوار من محبي الفن التشكيلي في أبها

المواطن- فهدالقحطاني- ابها

أقام فريق بترة الفني معرضه الفني بشراكة اجتماعية قدمها فندق قصر أبها لدعم فريق بترة الفني واستضافتهم في أرجاء بهو فندق قصر أبها، وذلك بمشاركة فنانين الفريق حيث قاموا بتقديم أعمال مختلفة في مجالات فنية متنوعة في الخط – والرسم – والأعمال الفنية وورش الرسم.

واستقبل فريق بترة عدداً كبيراً من الزوار للفندق بعرض أعمالهم الفنية وشرح كامل بالتعريف عن الفريق الذي أسسه الفنان التشكيلي فهد محمد يحي شبلان والفنانة التشكيلية هدى الأحمد منذ 8 أشهر.

وكانت انطلاقة الفريق من شارع الفن، حيث بدأت الفكرة لدى فهد شبلان بتأسيس فريق فني من المشاركين في شارع الفن وضم جميع المواهب تحت تنظيم منظم ومبتكر.

ويضم فريق بترة الفني 32 فناناً وفنانة مختصين في مجالات فنية متنوعة ما بين الرسم والتصوير والمونتاج، كما يهتم بالموهوبين من أبناء المنطقة ويقيم في مقره في مركز الملك فهد الثقافي – المفتاحة – مرسم 9 عدة ورش فنية ضمن برنامج ( محصلة ) الذي قدم على مدى شهرين 12 ورشة فنية متنوعة استفاد منها 200 متدرب ومتدربة، ويسعى فريق بترة لنشر ثقافة الفن في المجتمع بشكل مبتكر وجديد من حيث استقبال جميع المواهب وتدريب وعرض أعمالهم في معرض بترة.