لأول مرة منذ عقود.. القصر الأحمر يفتح أبوابه للجمهور

المواطن - الرياض

يعتبر القصر الأحمر أحد أبرز المعالم التاريخية التي تحتضنها العاصمة الرياض، فهو الذي أمر الملك عبدالعزيز آل سعود ببنائه في عام 1362هـ، الموافق 1942.

القصر الأحمر هو تحفة معمارية من حيث مساحته وتصاميمه الفريدة والمميزة، وفيه كانت تُسَيّر أمور الدولة، وتم فيه استقبال العديد من الملوك ورؤساء الدول والحكومات، مثل جمال عبدالناصر وشكري القوتلي وأنور السادات ونهرو والملك طلال بن عبدالله وغيرهم وكان القصر الأحمر شاهداً على قرارات مهمة مثل قطع العلاقات مع كل من فرنسا وبريطانيا عام 1956.

والمعرض هو معرض فني في القصر الأحمر بالرياض يفتح أبوابه للزوار في الفترة من 13 مارس إلى 20 إبريل، على فترتين يومياً، الأولى من الساعة 9 صباحاً إلى 12 مساء والفترة الثانية من الساعة 4 إلى 11 مساء.

ويعد القصر الأحمر تحفة معمارية تضاهي قصور المشرق والمغرب من حيث المساحة والتصميم الفريد والتنفيذ المتقن، ويضم القصر بين جنباته أكثر من 16 جناحا وغرفة بجميع منافعها، وجميعها مجهزة بأجهزة تكييف الهواء والمراوح السقفية، إضافة إلى نظام إضاءة نهاري نادر، تمثل في وجود مناور مربعة مفتوحة في معظم أجزاء القصر، تسمح بدخول أشعة الشمس إلى معظم أجزاء القصر