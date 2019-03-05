صور.. لا فواتور نوار أغلى سيارة في تاريخ البشرية

المواطن - متابعة

كشفت شركة بوغاتي لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019 والتي جاءت بسعر صادم للكثيرين.

وأعلنت بوغاتي عن سيارتها لا فواتور نوار التي باتت أغلى السيارات في كل العصور بسعرها الذي يصل على وجه التحديد إلى 12,452,905 دولارت.

وأطلقت الشركة على سيارتها اسم لا فواتور نوار أو “السيارة السوداء”، وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز تايب 57 إس سي أتلانتيك، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.

ويمكن وصف مظهر هذه السيارة السوداء بأنه أفضل مظهر لسيارات بوغاتي في السنوات الأخيرة مع انحناءاتها المثيرة وزواياها غير الحادة ومظهرها القوي.

ووصف رئيس الشركة ستيفن فينكلمان السيارة بأنه التفسير الأكثر حداثة لطراز إس سي أتلانتيك وأنها وليمة متكاملة من الجمال.