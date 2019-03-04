صور.. محافظ خميس مشيط يفاجئ مستشفى النساء والولادة بزيارة صباحية

خميس مشيط - المواطن

قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بزيارة مفاجئة تفقدية لمستشفى النساء والولادة والأطفال صباح اليوم الإثنين يرافقه مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة ،وكان في استقبالهما مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي ونائب مدير المستشفى سعود أبوملحة.

وقد تفقد جميع أقسام المستشفى نظرا لانتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه عدة نساء من المراجعات ينتظرن مواعيدهن في الممرات المجاورة للعيادات.

وقد اتضح من جولة المحافظ وجود صالات انتظار مهيئة للنساء والرجال ،إلا أن النساء يرفضن الجلوس في الأماكن المخصصة لهن وخصوصا الطاعنات في السن ، وذلك بحجة عدم تأخيرهن على المواعيد ،بالرغم من توصيات حارسات الأمن لهن إلا أنهن يرفضن ذلك.

كما ذكر ابن مشيط أن ذلك يأتي بناء على توجيهات دائمة من قبل أمير عسير الذي يوجه باستمرار العمل والمتابعة على إيجاد جميع وسائل الراحة للمراجعين والمرضى ،والتأكد من تقديم جميع الخدمات التي هي حق من حقوقهم ،

كما قام بتوجيه مدير المستشفى بتوفير سبل الراحة للمرضى والمراجعين ومتابعة ذلك.