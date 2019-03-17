صور.. مستشفى وقطاع صحي الحرجة يطلقان حملة ” امش 30 “

المواطن -محمد بن هويج-الحرجة

أطلقت إدارة قطاع صحي ومستشفى محافظة الحرجة العام الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة في جميع مدن ومحافظات المملكة حملة “امش 30” وذلك بممشى البلدية المجاور للشارع العام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالحرجة.

ويأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع فعاليات المشي التي أطلقتها وزارة الصحة بكل مناطق ومحافظات المملكة برعاية معالي وزير الصحة توفيق الربيعة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض, وتحسين الصحة من خلال دعوة سكان محافظة الحرجة للمشاركة في فعالية المشي وتحفيزهم على اكتساب السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية، ورفع نسبة ممارسي رياضة المشي في المملكة والتي تُعد ضمن أهداف رؤية ٢٠٣٠ في المجال الصحي.