صور.. مصادرة أطعمة وأسماك ولحوم فاسدة في صامطة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

واصلت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان تكثيف جولاتها الرقابية والمتابعة المستمرة لمحال بيع الأطعمة والمطاعم والبوفيهات ومحلات العصائر ضمن حملة ومبادرة ”غذاؤكم -أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، وذلك وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية للتأكد من سلامة المعروض حفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح مساعد رئيس بلدية محافظة صامطة للخدمات يحيى بن جابر مشهور، أن البلدية ممثلة في إدارة صحة البيئة تقوم خلال جولتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها مفيدًا بأنه تم ضبط العديد من الأطعمة الفاسدة ومصادرة الأطعمة والخضراوات والعصائر واللحوم والأسماك والدقيق غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأفاد المهندس هادي بن علي الدغريري ، رئيس بلدية محافظة صامطة ، بأن البلدية تعمل من خلال خطة معدة مسبقاً للمتابعة والرقابة الصحية اليومية وأعمال النظافة إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي .

وأشار الدغريري إلى أن توجيهات ومتابعة سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان ، والذي يحرص دائماً على تكثيف وتيرة الحملات الميدانية والجولات التفتيشية وتشديد الرقابة الصارمة على المخالفين بتطبيق العقوبات بحقهم لما نصت عليه لائحة العقوبات البلدية المعمول بها حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم وجودة المعروض.

ونوه الدغريري بأهمية الحرص على تطبيق وسائل الحفظ الصحيحة والتأكد من ملاءمة وصلاحية المعروض للاستهلاك ، مؤكداً أن الحملة مستمرة وشاملة خلال العام وأن البلدية مستعدة لاستقبال البلاغات والملاحظات عبر مركز طوارئ أمانة منطقة جازان ( ٩٤٠ ) وسيتم التجاوب معها بمشيئة الله .