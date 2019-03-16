صور.. معلم يقطع إجازته المرضية من أجل طلابه في مربة

المواطن - علي شيبان - جازان

في بادرة إنسانية قطع معلم ابتدائية الزبير بن العوام “بمربة” التابع لتعليم عسير إجازته المرضية وباشر مهامه في تدريس طلابه، على الرغم من إصابته في ظهره.

وقال الأستاذ إبراهيم رشيد الدربي لـ”المواطن“: “لقد كنت أعاني من ألم في ظهري وذهبت إلى أحد المستشفيات وأعطيت إجازة لمدة أسبوع من يوم الثلاثاء 5 / 7 / 1440 وأيضاً وجود تحاليل لدي يوم الأحد، وقد حضرت إلى المدرسة يوم الأربعاء وقطعت إجازتي وذلك بسبب مواصلة تدريس طلابي وعدم التأخر في المنهج”.

-ليست المرة الأولى

ويضيف “الدربي” قائلاً: “إنها ليست المرة الأولى التي أقطع فيها إجازاتي فقد قطعتها في الفصل الدراسي الأول وأيضاً قطعتها في عدة سنوات ماضيه كنت أدرس في مدرسة أخرى وقد أعطيت أكثر من 28 يوم وقد قطعتها أيضاً وأفضل الذهاب للمدرسة وإكمال عملي ومواصلة التدريس وذلك من أجل عدم التأثير على مستوى الطلاب في فترة غيابي”.

-تجهيز الفصل:

فيما بيَّن “الدربي” قائلاً: “أحب طلابي وأجتهد من أجلهم لأن هذه رسالة وفي نفس الوقت أمانة يجب أن نواصلها إلى فلذات أكبادنا وقد قمت بتجهيز فصلي بعدة أجهزة للعرض وأيضاً تجهيز الفصل الدراسي من جميع المتطلبات التي تجذب الطالب وتحببه في المادة”.

-نقل طالب إلى المستشفى:

وأشار الأستاذ “الدربي” قائلاً: “عندما باشرت عملي في المدرسة وقطع إجازاتي لاحظت على أحد طلابي ارتفاعاً في درجة الحرارة، فما كان مني إلا بالإسراع في نقل الطالب إلى أحد المستشفيات المجاورة وأعطي العلاج اللازم، وهذا واجبنا في العمل ويجب أن نكون قدوة حسنة لطلاب المستقبل”.

-شكر وتقدير :

من جهته أعرب قائد المدرسة وزملاء الأستاذ “الدربي” عن شكرهم وتقديرهم للأستاذ “الدربي” على هذا العمل الإنساني، واعتبروا هذا العمل من باب الوفاء والتضحية والتفاني والإخلاص الذي يتميز به المعلم، كما تم تكريم المعلم بحضور المشرف ظافر الشهري سائلين الله له تمام العافية والشفاء.