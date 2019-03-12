صور.. معهد العاصمة النموذجي ينظم معرض لا للمخدرات والتدخين

المواطن - الرياض

نظم التوجيه والإرشاد المدرسي بالقسم الثانوي بمعهد العاصمة النموذجي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشبرا معرضاً توعوياً وقائياً بعنوان “لا للتدخين.. لا للمخدرات” ضمن الشراكات المجتمعية للمعهد.

وافتتح المعرض مدير عام المعهد الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم بحضور مساعديه ومشرف التوجيه والإرشاد بالمعهد حيث كان قائد القسم الثانوي والإرشاد المدرسي بالقسم في استقبالهم، وشاهد الضيوف الاستاندات التوعوية والعرض المرئي المصاحب، واستمرت فعالياته لمدة أسبوع للفترة من ١٩- ٢٣ / ٦ / ١٤٤٠ هـ، ولاقى المعرض إقبالاً في الحضور من طلاب ومنسوبي القسم بلغ أكثر من ٥٠٠ طالب ومعلم، كما شملت فعاليات المعرض ( محاضرة – عروض مرئية -دورة توعوية – مسابقات وجوائز).

ويهدف المعرض إلى (تحصين الطلاب وتعزيز الرقابة الذاتية في أنفسهم – توعية المجتمع الدراسي بأضرار التدخين والمخدرات – معرفة أسباب الوقوع في التدخين والمخدرات – رفع مستوى الوعي والإدراك لتجنب الوقوع في التدخين والتعاطي – التعريف بالجمعيات الخيرية لمكافحة التدخين والمخدرات ومراكز العلاج الحكومية والأهلية).