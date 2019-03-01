صور.. منتخب القوات البرية للكاراتيه يحقق المركز الثاني في دورة الألعاب الـ17

المواطن - علي شيبان

ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة والتي تستضيفها قوات الدفاع الجوي بجدة من الفترة 1- 30/ 6/ 1440 وبعد انقطاع دام لأكثر من أربع سنوات عن المشاركات الرياضية عاد أبطال منتخب كاراتيه القوات البرية بالحد الجنوبي “حماة الوطن” ليحصلوا على الميداليات الفضية والبرونزية.

ويعود هذا الإنجاز الكبير إلى الروح القتالية ومعنويات الفريق العالية والعمل المشترك بمنظومة متكاملة ما بين إداريين ومدربين ولاعبي المنتخب والذي يمثله قائد المنتخب العقيد محمد عبدالرحمن الدوسري والطاقم الإداري.

حيث توج اللواء عبدالله بن بكر المزيني قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية بصالة معهد قوات الدفاع الجوي منتخب القوات الجوية بالمركز الأول والميداليات الذهبية فيما حل منتخب القوات البرية ثانيا وحصل على الميداليات الفضية فيما جاء منتخب الحرس الملكي على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وفي حديث خاص لـ “المواطن” تحدث اللاعب علي محمد المهر قائلا : نهدي هذا الفوز إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى قائد المنتخب.. على دعمهم اللامحدود لنا والوقوف معنا في كل الأحوال.

وأضاف المهر :مع أننا كنا غير جاهزين ومرابطين على الحد الجنوبي من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي وأرض الوطن الغالي ومع هذا حققنا المركز الثاني بكل شرف وفخر ونحمد الله على كل حال.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة شارك فيها كل من :

محمد الزهراني

علي المهر

كامل عواجي

موسى مجهلي

صادق عسيري

زياد البردي

محمد اليامي

أسامة الطوهري

وقد أعرب الجميع عن سعادتهم البالغة بتحقيق هذا الإنجاز، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها في توفير كافة الدعم لهم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر أبطالنا البواسل المرابطين على الحدود.