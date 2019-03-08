صور.. نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالباحة يحتفي بنجومه في مطار الملك سعود

المواطن – عبدالعزيز العاتي – الباحة

استقبل محافظ محافظة العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي، ورئيس نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة علي بن صالح الشيخ فريق نادي الباحة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقه ببطولة الدرجة الأولى لكرة الهدف بالإضافة إلى بطولة المملكة، وذلك بمطار الملك سعود بالباحة.

وعبر الدكتور العتيبي عن سعادته بما حققه أعضاء الفريق الذين يمثلون فئة منتجة تحظى بكل الرعاية والدعم من قبل ولاة الأمر وقال: ” إنني سعيد جداً أن تحتضن منطقة الباحة مثل هذه الكفاءات الجيدة والممتازة التي حققت هذه الإنجازات التي يفتخر بها أهالي المنطقة، حيث إنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -حفظه الله- تم تجهيز استقبال يليق بهؤلاء الأبطال”.

وأشار محافظ العقيق إلى أن الطموحات لا تقف عند حد معين, ولذلك فإن ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحوا يشاركون بفاعلية وأصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والإنجازات.

وقال رئيس النادي ( علي الشيخ ) في تصريح لـ“الموطن” إن المنجز الذي حققه نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة كبير وليس بالسهل.. وفريق الباحة لم يتعادل ولم يهزم في جميع مبارياته خلال هذا الموسم وبإذن الله نحقق ما هو أكبر في بطولة الخليج وأيضا بطولة العرب.

وأضاف الكابتن خالد الطعسان ممثل فريق الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المعاقين بصرياً وقال: الحمد لله حققنا هذه المنجزات بحيث إن هذه السنه سنة استثنائية في نادي الباحة من فضل الله وبفضل دعم سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ورئيس النادي وكل من يعمل في هذا النادي والرجال الأوفياء في هذه المنطقة.