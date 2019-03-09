صور .. نجوم #الأهلي يحتفلون بمئوية عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع أعضاء الجهازين الفني والإداري، على الاحتفال بإحراز النجم السوري عمر السومة لمائة هدف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان عمر السومة وصل إلى هدفه الـ100 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما أحرز هدف الفوز القاتل للنادي الأهلي في شباك نادي القادسية بالأمس في الدقيقة الـ94.

ويذكر أن عمر السومة سجل أهدافه المائة في بطولة الدوري السعودي بواقع 15 هدفًا في شباك الرائد وعشرة أهداف في شباك نادي الشباب وتسعة أهداف في نادي النصر، وثمانية أهداف في نادي الاتحاد وسبعة أهداف في نادي الخليج وستة أهداف في نادي الهلال وستة أهداف في نادي الوحدة وستة أهداف في نادي القادسية.

وسجل السومة خمسة أهداف في شباك كل من “الفتح والاتفاق والتعاون”، بينما أحرز أربعة أهداف في شباك فريقي الفيصلي وهجر، وسجل ثلاثة أهداف في نادي الشعلة وهدفين في فريقي الحزم والعروبة وهدف في شباك كل من الفيحاء والباطن ونجران.

وأحرز السومة 15 هدفًا برأسه و22 هدفًا بقدمه اليسرى و63 هدفًا بقدمه اليمنى.