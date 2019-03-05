صور.. وفاة ثلاثة أطفال في حريق منزل شعبي بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

توفي ثلاثة أطفال في حريق منزل شعبي بمكة المكرمة أمس.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الـ14 والدقيقة الخامسة والثلاثين من يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر جمادى الثاني ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بشارع المنصور وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين تم إخماد الحادث والحيلولة دون امتداد النار للمنازل المجاورة .

وأوضح الشريف أن الحادث نجم عنه وفاة ٣ أطفال من إحدى الجنسيات الإفريقية حيث أشارت المعلومات إلى أن الأطفال كانوا بمفردهم وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.