صور.. وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بين 7 سيارات في بيش

المواطن- خالد الأحمد- جازان

لقي رجل وامرأة مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات ما بين حرجة ومتوسطة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات مساء اليوم الأربعاء، وذلك على طريق المدخل الجنوبي لمحافظة بيش، شمال منطقة جازان.

وأفادت مصادر لـ“المواطن”، أن الحادث المروع الذي وقع بين 7 سيارات نتج عنه وفاة امرأة بموقع الحادث، بينما توفي رجل آخر بعد وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته الحرجة؛ مشيرين إلى أن طفلًا أصيب بإصابات حرجة للغاية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة السابعة وستة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الأربعاء بلاغًا عن وقوع حادث تصادم لعدد من السيارات على المدخل الجنوبي لمحافظة بيش، وأن في موقع الحادث عددًا من المصابين، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف، أنه عند وصول الفرق تبين وجود 6 حالات بالموقع، منها حالة واحدة متوفاة، وحالتان إصابتهما حرجة، وثلاث حالات لديهم إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام ومستشفى صبيا لتلقي العلاج، بينما نقلت الحالة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى.