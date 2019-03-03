ضبط أفغانيين تورطا في سرقة 700 ألف ريال عبر خدعة الإطارات بجدة

ضبط أفغانيين تورطا في سرقة 700 ألف ريال عبر خدعة الإطارات بجدة

2019/03/03
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة
ألقت أجهزة الأمن في مكة المكرمة القبض على اثنين من الجنسية الأفغانية تورطا في سرقة 700 ألف ريال من عملاء البنوك.
وصرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأن المتابعة الآنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الأمنية أسفرت عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية ، بالعقد الثالث من العُمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على ترصدهما لعملاء البنوك ، في محافطة جدة ، بعد خروجهم منها ، وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها ، وانتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك .
وأوضح أنه ثبت تورطهما في سرقة أكثر من (٧٠٠،٠٠٠) سبعمائة ألف ريال من (٤) أربعة عملاء ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.



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