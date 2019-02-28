ضبط مخبز يحضر الخبز بطعم الجبس بالعاصمة المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

ضبطت بلدية المعابدة الفرعية، بالعاصمة المقدسة، حوشًا شعبيًا بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق وتديره عمالة مخالفة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة في تغريدة عبر “تويتر” إن بلدية المعابدة الفرعية قامت بجولة ميدانية، وتم ضبط حوش شعبي بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق تديره عمالة مخالفة.

وأشارت إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.