ضبط 4 تشاديين تورطوا في سرقة المركبات وسلب محتوياتها في القصيم

المواطن - القصيم

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من أربعة وافدين من الجنسية التشادية تورطوا في سرقة المركبات وسلب محتوياتها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط تشكيلٍ عصابي مكون من أربعة وافدين من الجنسية التشادية والقبض عليهم ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة من المركبات ، والاستيلاء على محتوياتها من أموالٍ وممتلكات ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها ..