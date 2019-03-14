ضربة جديدة لطهران.. الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 12%

المواطن - متابعة

قررت السلطات الهندية، تخفيض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 12%، الأمر الذي يمثل ضربة اقتصادية جديدة لنظام طهران.

وقررت مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة شراء ثمانية ملايين برميل من الخام الإيراني في أبريل بانخفاض حوالي 12 في المائة عن الشهر السابق، بينما تجري البلاد محادثات مع الولايات

المتحدة لتجديد الإعفاء من عقوبات أمريكية ضد طهران.

وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر عقوبات تهدف لشل اقتصاد إيران المعتمد على إيرادات النفط لكنها منحت إعفاء لمدة ستة أشهر لثماني دول، من بينها الهند، يسمح لها باستيراد بعض الخام الإيراني.

وتسمح واشنطن للهند بمواصلة شراء حوالي 300 ألف برميل يوميا،أو تسعة ملايين برميل شهريا، حتى أوائل مايو.