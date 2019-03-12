ضربتان في الرأس توجع يا قطر .. فك احتكار وفوز على فريق الحكومة

المواطن - طارق سعد

زاد الهلال من مكاسب السعوديين في الساعات الأخيرة؛ بفوزه- قبل قليل- على الدحيل القطري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة دوري أبطال آسيا 2019.

وانتصر الهلال في بنتيجة 1/3 على خصمه الدحيل القطري، المدجج بعدد من اللاعبين المجنسين والأجانب.

ويعتبر الدحيل فريقًا ذا صبغة حكومية بتمويل مباشر من الديوان الأميري في قطر، بعد دمج فريقي لخويا والجيش.

واستعد الدحيل للبطولة القارية بشراء عقدي المغربي المهدي بن عطية من يوفنتوس الإيطالي، والياباني ناكاجيما من الدوري البرتغالي، وكلفت الصفقتين 100 مليون يورو.

ويضاف فوز الهلال إلى الخطوة الجريئة والعادلة التي اتخذها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بقرار فك احتكار قنوات Beinsports القطرية لحقوق دوري أبطال آسيا داخل السعودية.