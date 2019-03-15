طارده الجاني.. والد أصيل الأنصاري: ابني سافر نيوزلندا قبل 10 أيام وهكذا نجا من الهجوم

المواطن - الرياض

لم يتخيل والد الطالب السعودي أصيل الأنصاري، البالغ من العمر 19 عامًا والذي أصيب إثر الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزلندا، اليوم الجمعة، أن يواجه ابنه هذا الموقف المرعب بعد سفره إلى نيوزلندا بـ10 أيام، لدراسة اللغة الإنجليزية في أحد المعاهد هناك.

وقال سليمان خيرات صالح الأنصاري، والد المصاب أصيل: إنه وصله خبر الهجوم الإرهابي عند الخامسة فجر الجمعة بتوقيت السعودية، وأضاف: “ظهر أصيل في مقطع فيديو عن الحادثة وهو يهرب من الجاني ليحتمي بأحد المنازل المجاورة، في الوقت الذي كان الجاني يطارده حتى أصابه في رجله اليمنى أسفل الركبة.. حينها قام صاحب المنزل، حيث جمى أصيل بنقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.. كما قام بالاتصال بي وطمأنني على حالة ابني الصحية، وبعدها تواصلتُ مع ابني، وهو بخير ولله الحمد”، بحسب “العربية”.

وأكد الوالد أن “أصيل بحاجة إلى علاج نفسي لما أصابه وتعرض له”، مضيفًا: السفارة السعودية في نيوزلندا، قامت بواجبها تجاه ابني أصيل، كما قامت بمتابعة كافة الإجراءات.

وكشف أن أصيل اختار الذهاب لنيوزلندا “لكونها من الدول الأكثر تعليمًا في العالم، وكان له صديق مستقر في نيوزلندا وقام بترتيب كافة الإجراءات ليحصل على التعليم هناك”.