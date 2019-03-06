طاقم تحكيم سعودي يُدير قمة الدوري الأردني

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة قمة مباريات الدوري الأردني للمحترفين بين الفيصلي والوحدات.

وأشار الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم الساحة شكري الحنفوش سيُدير مباراة الفيصلي والوحدات، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، والحكم الرابع سلطان الحربي.

وكان نادي الوحدات قد خاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم، من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لقيادة مباراة القمة ضد الفيصلي، على أن يتحمل التكاليف، ليتم تعيين طاقم التحكيم السعودي الدولي.

ويحتضن استاد عمان الدولي، مساء يوم الخميس، قمة الفيصلي والوحدات ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الأردني للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن الوحدات صاحب المركز الرابع.