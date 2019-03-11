طبيب أمريكي يخبر مريضاً عبر روبوت أنه سيموت بعد أيام وكانت المفاجأة في اليوم التالي

المواطن - متابعة

أقدَم طبيب في ولاية كاليفورنيا على إبلاغ أحد مرضاه بأنه سوف يموت خلال أيام، وذلك عبر رسالة متلفزة حية، عُرضت على شاشة روبوت.

وتلقى المريض إرنست كوينتانا (78 عامًا) الخبر في مركز طبي بفيرمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما ظهر الطبيب أمامه على شاشة روبوت؛ ليخبره بأنه سوف يموت خلال أيام قليلة.

وبالفعل، تُوفي “كوينتانا” في اليوم التالي لتلقيه الرسالة المتلفزة، بحسب ما أورد موقع “BBC”؛ فيما قالت المستشفى إنها تأسف “لتقصيرها” في أن ترقى إلى مستوى تطلعات أسرة المريض.

من جانبه، علق صديق لأسرة المريض على وسائل التواصل الاجتماعي، على هذه الرسالة القاتلة، بقوله: “هذه ليست الطريقة التي يمكن أن تُظهر للمريض التقدير والتعاطف”.