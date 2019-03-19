طبيب منتخب المغرب: أمرابط شارك مع النصر رغم إصابته .. واستبعاده من المعسكر وارد

طبيب منتخب المغرب: أمرابط شارك مع النصر رغم إصابته .. واستبعاده من المعسكر وارد

2019/03/20
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

أعلن طبيب المنتخب المغربي، عبدالرزاق هيفتي، عن وجود 3 إصابات بين لاعبي ليوث الأطلس، وجاء الإعلان فور انتظام اللاعبين في المعسكر الاستعدادي للمنتخب المغربي لمواجهتي مالاوي والأرجنتين الأسبوع المقبل.

وأعلن هيفتي أن الإصابات شملت كل من يونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي، وحكيم زياش لاعب أياكس الهولندي، ونور الدين أمرابط لاعب النصر.

وكشف هيفتي أن أمرابط يعاني من إصابة في الفخذ منذ 9 أيام، مؤكدًا أن أمرابط شارك في لقاء الوحدة الأخير وهو مصاب.

وفضل الجهاز الطبي بقاء حكيم زياش مع ناديه الهولندي، على أن يقرر لاحقًا عودة أمرابط لناديه النصر من عدمه.



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