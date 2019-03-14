طرح تذاكر مباراة #الهلال ضد #الأهلي في كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي كالتالي؛ 40 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 75 ريالًا موحدة الواجهة “F-D”، 100 ريال موحدة الواجهة “E”، 500 ريال منصة عائلات، 800 ريال منصة أفراد، و1200 ريال منصة بلاتيني.

وأشارت شركة صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى بدء بيع تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي الآن عبر موقع hilaltickets.com، وتم تخصص القسم A لجماهير الراقي.

ومن المُقرر أن يتم بيع تذاكر جماهير الراقي في مباراة الهلال ضد الأهلي “فئة الأفراد”، عبر ملعب الأمير فيصل بن فهد من خلال الشباك رقم 2، بدءا من يوم غد الجمعة، من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الأحد الموافق 17 من شهر مارس الجاري، عند الساعة 6:45 مساء.