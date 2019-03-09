طرح تذاكر مباراة #الهلال ضد #الدحيل بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الهلال ضد الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الدحيل القطري كالتالي؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 50 ريالاً موحدة الواجهة “F-D”، 75 ريالاً موحدة الواجهة “E”، 400 ريال منصة عائلات، 600 ريال منصة أفراد، و1200 ريال منصة بلاتيني.

وأوضحت شركة صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن القسم “A” مخصص لجماهير الفريق الضيف، وسيتم بيع تذاكر مباراة الهلال ضد الدحيل القطري عبر موقع hilaltickets.com.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، يوم الثلاثاء عند الساعة 6:45 مساءً، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد بدأ مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالفوز خارج أرضه على العين الإماراتي بهدف دون رد.