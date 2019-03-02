طرح 11 فرصة استثمارية في قنا محايل

المواطن - أحمد الشهري - قنا

طرحت بلدية مركز قنا بمحايل عسير 11 فرصة استثمارية للمزايدة العامة.

وأوضح رئيس البلدية، إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة، وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص.

ودعا من له رغبة في استئجار أحد المواقع الدخول على منصة بلدي” الفرص الاستثمارية” للحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة عبر الرابط هنا

وفي سياق متصل، واصلت البلدية جهودها ضمن برنامج “التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري” في إزالة المخلفات في جميع أنحاء المركز، حيث قامت البلدية بنظافة الطرق المؤدية للمجمعات التعليمية، والمساجد والمرافق العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمركز قنا.