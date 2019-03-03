طرد زوجة عسكري وابنها من الطائرة بسبب مرض جلدي

المواطن - متابعة

منعت شركة طيران أمريكية امرأة وطفلها من السفر على متن رحلة متجهة من مدينة إلباسو إلى دالاس داخل ولاية تكساس بسبب إصابتهما بمرض جلدي.

وكانت المرأة التي تنحدر من ولاية ساوث كارولينا في طريقها إلى دالاس لأجل زيارة زوجها الذي يعمل في المجال العسكري وكان يستعد للانطلاق في مهمة.

وفي وقت لاحق اعتذرت الشركة للمرأة وطفلها.

وقالت الضحية إنها ما إن ركبت الطائرة حتى جاء أحد أفراد الطاقم وسألها حول ما إذا كانت تحمل أي وثيقة من الطبيب تسمح لها بالسفر على متن الطائرة.

وأضافت المرأة على موقع فيسبوك أنها أوضحت لطاقم الرحلة أنها مصابة على غرار ابنها بمرض جيني يسمى “السُماك” (Ichthyosis) ويؤدي إلى عدة اضطرابات جلدية لكن ذلك لم يشفع لها للبقاء على الرحلة بحسب سكاي نيوز.

وتم حجز رحلة جديدة للمرأة إلى جانب ابنها بعد الإقامة في فندق لكنها تقول إنها تعرضت للتمييز بسبب مرض جيني.