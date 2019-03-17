طقس الأحد.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية في 6 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية، يلي ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق ( الجوف، القصيم ، نجران )، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان ، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر و نصف إلى مترين و نصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.