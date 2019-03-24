طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة وغبار يعيق الرؤية في 9 مناطق

طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة وغبار يعيق الرؤية في 9 مناطق

2019/03/24
الساعة 8:19 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة و الغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك . الجوف ، حائل و الحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى القصيم ، الرياض و الشرقية . وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة و الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء و الليل إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-48 كم/ساعة، و رتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



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