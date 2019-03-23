طقس السبت.. أمطار وسحب رعدية وغبار يعيق الرؤية في 5 مناطق

طقس السبت.. أمطار وسحب رعدية وغبار يعيق الرؤية في 5 مناطق

2019/03/23
الساعة 11:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2025
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية و أجزاء من الحدود الشمالية، كما يتوقع تكوّن خلايا من السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير و الباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة،
و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 



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