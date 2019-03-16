توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، و مكة المكرمة، و كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على أجزاء من وسط و شرق و شمال المملكة.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
طقس السبت.. سحب رعدية وأتربة وغبار على هذه المناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، و مكة المكرمة، و كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على أجزاء من وسط و شرق و شمال المملكة.