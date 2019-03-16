طقس السبت.. سحب رعدية وأتربة وغبار على هذه المناطق

طقس السبت.. سحب رعدية وأتربة وغبار على هذه المناطق

2019/03/16
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، و مكة المكرمة، و كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على أجزاء من وسط و شرق و شمال المملكة.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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